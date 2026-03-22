Las ciudades como Lima Metropolitana también viven en riesgo latente por la temida leptospirosis, enfermedad que ya cobró vidas en resto del país.

Así lo advirtieron los especialistas del Ministerio de Salud (Minsa), que hicieron una análisis de la reciente problemática generada por este mal.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, afirmó que el peligro está asociado a la presencia de roedores, perros y cerdos infectados con la enfermedad.

Explicó que incluso los gatos pueden trasmitir el mal, aunque con menor frecuencia.

“La bacteria se elimina a través de la orina y puede contaminar el entorno. Hay que tener más cuidado con los perros porque están en contacto más cercano con las personas; mucha gente los abraza, los besa e incluso duerme con ellos”, señaló el especialista.

Consideraciones

La leptospirosis se mantiene activa todo el año. Sin embargo, en la costa los contagios se intensifican entre enero y febrero, cuando las lluvias favorecen su propagación, y en la selva entre octubre y noviembre, cuando las inundaciones amplían su alcance.

Además, el especialista afirmó que los productos almacenados en sacos, como arroz o maíz, pueden contaminarse si no están bien cerrados.

“Los roedores pueden orinar sobre estos alimentos. Si están infectados y no se lavan adecuadamente o se consumen, existe riesgo de contagio”, advirtió.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares en piernas y espalda, además de náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento de los ojos, informó el vocero.