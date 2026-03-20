La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el programa oficial de actividades por la Semana Santa 2026, que se viene desarrollando desde marzo hasta el 5 de abril en el Centro Histórico de Lima, con una variada agenda de eventos religiosos, culturales y artísticos gratuitos para el público.

El lanzamiento se realizó en el Convento de Santo Domingo, con la participación de autoridades municipales, representantes del Arzobispado de Lima, hermandades y cofradías.

Durante la ceremonia se presentó el afiche oficial y se detalló el calendario de actividades, que incluye tradicionales procesiones por rutas históricas, además de exposiciones, conciertos de música sacra y presentaciones culturales orientadas a promover el patrimonio religioso de la ciudad.

Según el programa difundido -también recogido por la agencia Andina- las actividades centrales se desarrollarán durante la semana principal, que en 2026 irá del 29 de marzo al 5 de abril, fechas en las que se conmemoran el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, considerados los días más significativos del calendario litúrgico.

Durante estas jornadas se realizarán procesiones emblemáticas en el centro limeño, así como celebraciones litúrgicas en templos históricos y actividades abiertas al público en distintos espacios culturales.

El programa también contempla iniciativas gratuitas como ferias, representaciones artísticas y eventos familiares, en el marco de la Ordenanza Municipal N.° 2703-2025 y su modificatoria, que institucionalizan esta festividad en el centro histórico.

La comuna destacó que estas celebraciones buscan fortalecer la identidad cultural y dinamizar el turismo en la capital, consolidando a la Semana Santa como una de las tradiciones más importantes de Lima.

¡Semana Santa de fe, tradición y reflexión! 🕊️



Del 18 de marzo al 5 de abril, vive la #SemanaSanta en el corazón de Lima con una agenda especial de actividades tradicionales que cada año nos reúnen como comunidad.



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