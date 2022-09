Un grupo de trabajadores de limpieza la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizaron una protesta hoy, miércoles 7 de septiembre, frente a la Plaza Mayor de Lima. Para ello, los manifestantes sortearon el cordón policial y las rejas para llegar al frente de la sede municipal a fin de exigir el cumplimiento de su demandas laborales.

Se trata de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana (Sitomun Lima), uno de los gremios de trabajadores municipales de limpieza pública de la MML. Ellos piden al alcalde Miguel Romero, el respeto de los derechos laboral de los obreros municipales a través de mejoras en sus remuneraciones y condiciones laborales. Su protesta lleva más de 23 días, indicó Canal N.

Imágenes difundidas por Canal N mostraron cuando un numero contingente de agentes de la Policía Nacional llegó hasta la Plaza Mayor de Lima para retirar a los protestantes que se encontraban parados y sentados portando pancartas. Ante la negativa de los manifestantes, se produjo un breve enfrentamiento con los policías y posteriormente fueron retirados a empujones y jaloneos.

“ El alcalde no nos paga nuestro derechos laborales. Somos trabajadores nombrados 728 y no nos quieren reconocer. Somos más de 500 trabajadores. Son 23 días que no trabajamos y comemos en olla común. El alcalde no tienen piedad de nosotros. No quiere firmar ningún documento. Queremos nuestra bonificación ”, indicó una manifestante.

“ Yo gano S/ 1.020. ¿Usted viviría con eso? Eso me da el alcalde. Somos trabajadores de limpieza de parque y jardines. Trabajamos en las calles. Hemos estado en primera línea y aún así no nos quieren reconocer ”, agregó.

A las 11:10 a.m. los manifestantes fueron retirados de la Plaza Mayor de Lima. Producto de esta acción, el grupo de trabajadores municipales continuó con sus protestas a lo largo del jirón de la Unión.

Ian Guimaray, regidor de la Municipalidad de Lima, afirmó que se viene concertado una mesa de negociación con varios sindicados mayoritarios, y que en el caso del Sitomun Lima, se trata de un sindicato nuevo, pero cuyas demandas han sido escuchadas. Mencionó que este gremio solicita homologaciones y aumento de remuneración.

“Tenemos que entender que la municipalidad y la gestión del alcalde Romero se maneja con respecto a la ley de manera democrática. Se ha escuchado a todos los gremios y al mismo se han establecido los acuerdos que la ley contempla. Uno no puede negociar más de lo que la ley te permite”, dijo.

“En este caso estamos estamos ante unos recursos de huelga usados por los gremios sindicales para generar presión para que la municipalidad pueda responder. Ya han habido varias comisiones, se han reunido las partes y han escuchado los pedidos que han tenido. La ley estipula que el sindicato mayoritario tiene prioridad en la negociación y los beneficios que se les genera, se les genera a todos los trabajadores sin importar el gremio a cuales estén afiliados, entre los que figura el Sitomun”, agregó.

Guimaray explicó que ya se hizo meses atrás una negociación con el Sitomun Lima y se aplicó los beneficios. Entre ellos figuran: equipamiento, ropa, aumentos y bonos.

“El sindicato mayoritario ya tiene los beneficios que se aplica a todos loa trabajadores, y en el caso Sitomun Lima busca un convenio adicional para beneficio solo a los agremiados a este sindicato. Tienen derecho a protesta. Sus pedidos no pueden ser avalados por ley”, añadió el regidor.

Finalmente, el regidor que el procedimiento del retiro de protestantes de la Plaza Mayor de Lima a cargo de la Policía Nacional no es competencia de la Municipalidad de Lima.

