Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en el distrito de Lince terminó con la muerte de un joven motociclista de 19 años. El hecho se registró en la intersección de la avenida Petit Thouars con la calle Manuel Segura, donde las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el impacto y establecer responsabilidades.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Jefferson Quispe Huamán. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando impactó con una camioneta de color plata que también transitaba por esa vía.

Investigación en curso

Según la información preliminar, el choque ocurrió cuando el semáforo de la intersección se encontraba en proceso de cambio de luz, aunque hasta el momento no se ha establecido si alguno de los involucrados cruzó con la señal en rojo.

Como consecuencia del impacto, el motociclista terminó debajo del vehículo mayor y falleció en el lugar antes de recibir atención. Personal policial acordonó la zona para preservar las evidencias mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Entre tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado a la comisaría de Lince, donde permanece mientras la Policía desarrolla las investigaciones del caso. Las autoridades realizan la toma de declaraciones y otras pericias para reconstruir la secuencia de los hechos.

En el lugar del accidente aún permanecían restos de la motocicleta, los cuales forman parte de las evidencias que serán analizadas por los investigadores. El área fue restringida para facilitar el trabajo del personal encargado del levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que en el punto donde ocurrió el accidente no existen cámaras de videovigilancia instaladas por la municipalidad. Esta situación dificulta la obtención de registros oficiales sobre el momento del choque.

No obstante, en los alrededores funcionan cámaras pertenecientes a establecimientos privados. La Policía evaluará las imágenes que puedan ser facilitadas por sus propietarios para reconstruir la dinámica del accidente y determinar la responsabilidad de los involucrados.