El sistema de transporte en Lima apunta a una reconfiguración con la implementación de las Líneas 3 y 4 del Metro, cuyos recorridos y puntos de conexión fueron expuestos por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) ante inversionistas. Ambas obras están diseñadas para enlazarse con servicios existentes y futuros, con el fin de mejorar la movilidad.

En el caso de la Línea 4, su trazado irá de Santa Anita a Bellavista en un recorrido cercano a los 24 kilómetros. Este eje permitirá acortar los traslados de 2 horas y 40 minutos a 44 minutos y atenderá a cerca de 1 millón de pasajeros por día. A lo largo de su ruta, tendrá conexiones con:

Línea 2 en Carmen de la Legua

Línea 2 en Mercado de Santa Anita

Línea 1 en La Cultura

Línea 3 en Conde de San Isidro

Corredor rojo en las avenidas La Marina y Javier Prado

Por otro lado, la Línea 3 cruzará Lima de norte a sur, desde Comas hasta San Juan de Miraflores, a lo largo de 34 kilómetros y 28 estaciones. Este recorrido reducirá los viajes de más de 2,5 horas a 54 minutos y movilizará a unos 2 millones de usuarios diarios. Sus enlaces contemplados incluyen:

Estación Central: conexión con Metropolitano y Línea 2

Estación Cabitos: conexión con Línea 1

Estación Conde de San Isidro: conexión con Línea 4 y corredores azul y rojo

El funcionario Carlos Peña indicó que los trazos definidos se mantendrán sin cambios para avanzar en etapas clave del proyecto, como la liberación de interferencias y compra de terrenos.