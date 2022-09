Desde las primeras horas de hoy, jueves 1 de septiembre, se registra un intenso tráfico vehicular luego que la Municipalidad de Lima extendió el plan de desvío por obras en cruce de avenidas Túpac Amaru y Naranjal. Esta situación se da en avenidas de los distritos de Comas e Independencia.

El noticiero América Noticias presentó el panorama a la altura de la cuadra 6 de la avenida Maestro Peruano (Comas) donde los conductores expresaron su malestar porque contaron que permanecen en el lugar desde hace un hora. Incluso los alimentadores del Metropolitano que vienen Los Olivos tienen problemas para circular.

“Llevo más de una hora varado, es una ‘chafaina’ lo que han hecho. Sabía que había desvío, pero mira dónde nos mandan hasta los buses del Metropolitano se perjudican. Yo voy hacia la avenida La Marina”, dijo un conductor de una combi que viene desde Collique.

Ponen en marcha desvíos por obras del metropolitano

En tanto, otros conductores cuestionaron que policías de tránsito no estén poniendo orden en el lugar. “No hay personal de la Policía Nacional, ni de Emape. Esto es inhumano, es irracional, esto no tiene nombre. Llevo media hora y he circulado tres cuadras”, contó el propietario de un auto particular.

También los peatones se mostraron molestos por el plan de desvío vehicular por obras de ampliación del tramo norte del Metropolitano. “Esto viene desde la Túpac porque el ‘traficazo’ está hasta atrás. Mi hijo tiene que llegar al Senati hasta un cuarto para las siete de la mañana y mira dónde estamos y nos queda caminar porque los carros no avanzan”, dijo.

“Mire el tráfico como está. Está horrible. Yo he salido de Comas y voy hasta el Rímac. He salido a las cinco y media de la madrugada y mire estoy en Comas. Miren cuánto tiempo va y no terminan esta obra. Nos perjudican en nuestro trabajo y los jefes no les importa”, mencionó una usuaria de un bus de transporte público.

Personal de Emape sí vienen orientando a los conductores en avenidas en el distrito de Independencia. A las siete de la mañana recién se observó la presencia de una policía de tránsito en la avenida Maestro Peruano.

En la avenida Túpac Amaru en Comas se reportó el caso de un auto particular que se incendió y también provocó congestionamiento vehicular en el lugar.

En un comunicado, la MML indicó que el plan de desvíos comprende la restricción vehicular (por etapas) en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Naranjal, en el óvalo conocido como ‘La 50′, ubicado entre los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos.

