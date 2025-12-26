La Policía Nacional del Perú llevó a cabo una operación especial en Loreto que resultó en el desmantelamiento de dos organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas al menudeo. El operativo, ejecutado por el grupo Terna del Escuadrón Verde, empleó una táctica poco convencional e incorporó un agente vestido de Papá Noel que sirvió como elemento de distracción.​

Intervención en el distrito de Punchana

Los efectivos policiales realizaron dos intervenciones simultáneas en diferentes puntos deldistrito de Punchana, días antes de la celebración navideña. La primera acción se desarrolló en una vivienda de la calle Central, donde operaba la organización criminal conocida como ‘La Enfermería del Mal’.​

En este inmueble, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer señalados como integrantes de la banda. Durante el registro del lugar se encontraron 170 gramos de pasta básica de cocaína fraccionada en 440 pequeñas dosis listas para su comercialización, además de municiones para armas de fuego, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.​

Segunda captura en el pasaje Porvenir

En otra vivienda ubicada en el pasaje Porvenir, la policía intervino a dos personas identificados como presuntos miembros de la banda ‘La Furia de la Fresa’. Se decomisaron 178 gramos de pasta básica de cocaína distribuidos en 48 envolturas, una motocicleta y un dispositivo móvil que habría sido utilizado para coordinar la distribución de los estupefacientes.​

Esta táctica no es nueva para el grupo Terna en Loreto. El domingo previo a esta intervención, la misma unidad policial había capturado a miembros de ‘Los Protegidos del Pirotécnico’ en el distrito de Belén, donde cuatro personas fueron detenidas junto a más de 75 mil artefactos pirotécnicos sin autorizaciones necesarias.​

La Policía Nacional ratificó que mantendrá este tipo de acciones en toda la región para combatir la microcomercialización de drogas. Todos los detenidos y las evidencias incautadas quedaron bajo custodia del Ministerio Público para proseguir con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales.