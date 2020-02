George Forsyth, alcalde de La Victoria, aseguró que la municipalidad de La Victoria brindó todas las facilidades a la Fiscalía a fin de que pueda hacer los allanamientos de diversos inmuebles en su jurisdicción. Todo en el marco de las investigaciones en contra de las organizaciones ‘Los intocables ediles’ y ‘Patrones del Cánepa’.

Cabe recordar que esta mañana se ha llevado a cabo una medida de descerraje y allanamiento por mandato judicial contra varios inmuebles en La Victoria, entre otros distritos. Según la hipótesis fiscal, el detenido alcalde Elias Cubas entregó en concesión ocho baños públicos ubicados en el parque Canepa a la sociedad conformada por el financista de la organización Alex Peña y Diego Guisado.

De acuerdo al requerimiento fiscal, los baños fueron transformados en puestos de comida que fueron alquilados por ambos y de esta forma, Peña obtendría para la organización una gran cantidad de dinero.

En declaraciones a TV Perú, el burgomaestre dijo que uno de esos baños ya fue recuperado por la comuna y actualmente es la central de monitoreo del parque Cánepa.

“Desde muy temprano se realizan las investigaciones en torno a estos baños que se alquilaron a los señores. Se les entregó sin la aprobación del Consejo del municipio, por lo que esa acción no es válida. Ya recuperamos uno de esos baños y ahora es la gran central de monitoreo en el parque Cánepa”, dijo el alcalde.

“Están buscando toda la información sobre los contratos de los baños y eso se lo estamos facilitando a los fiscales para que hagan el trabajo que corresponde”, agregó.

Dijo que se ha realizado una denuncia penal y demanda civil contra Alexander Peña, por el caso de los baños. “Lo hemos denunciado en febrero del 2019, por los delitos de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles en perjuicio de la municipalidad y de colusión agravada. Días atrás hemos interpuesto la demanda civil”, explicó.

Indicó que los trabajadores del municipio que están implicados en estas irregularidades no pueden ser despedidos, porque son empleados con contrato estable.

“Nosotros no sabemos hasta donde habría podido entrar la mafia. Lo que hay que tener muy en claro es que los trabajadores estables no pueden ser despedidos, porque el juez manda a reponerlos, a no ser que el juez encuentre documentos”, dijo Fosyth, en referencia a Alberto Rómulo Grados Pedemonte, uno de los implicados en este caso y que aún es funcionario en el municipio.

Agregó que cuando se tengan todos los elementos para despedirle, se procederá a ello de inmediato.

“Cuando tengamos todos los elementos para despedirlo, se procederá de inmediato, estas son las leyes. Tenemos que respetar todos los procedimientos nos gusten o no. Lo pusimos en un área para que haga levantamiento de información del distrito, temas bastante básicos”, puntualizó.