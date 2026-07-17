Un conductor de la empresa TransLima escapó de la muerte luego de que delincuentes dispararan contra el bus que manejaba durante su recorrido por Los Olivos. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el ataque ocurrió cuando la unidad transportaba pasajeros y se suma a la serie de atentados que ha sufrido la empresa en las últimas semanas.

El vehículo trasladaba pasajeros cuando fue interceptado por delincuentes armados. Tras el ataque, el chofer herido logró continuar su trayecto hasta una zona segura.

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Ataque ocurrió durante el recorrido

El atentado se produjo en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, mientras el bus avanzaba con numerosos pasajeros a bordo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon directamente contra el conductor, lo que generó momentos de preocupación entre los ocupantes.

Pese a los disparos, el chofer sufrió lesiones de consideración menor. Uno de los proyectiles rozó su pierna derecha y otro pasó cerca del abdomen sin llegar a impactarlo.

Familiares del conductor identificado como Daniel Lizana, indicaron que una faja que llevaba puesta habría evitado consecuencias más graves durante el ataque. Dicha prenda habría servido como una barrera que impidió que uno de los proyectiles penetrara su cuerpo. La unidad siguió su recorrido hasta el cruce de las avenidas Pacasmayo y Canta Callao, donde finalmente fue intervenida.

El parabrisas recibió cuatro impactos de bala. Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron que las lesiones no revestían gravedad.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias en la zona donde ocurrió el ataque. Durante la inspección se encontraron siete casquillos de bala y se estableció que los responsables escaparon por la avenida Universitaria luego de efectuar los disparos.

Las investigaciones continúan para identificar a los autores del atentado y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.