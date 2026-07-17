Un triple choque se registró la madrugada de este viernes cuando una camioneta terminó dentro de un restaurante ubicado en el cruce del jirón Simoni con la avenida Aviación, en el distrito de San Borja. Según el reporte de Panamericana, el impacto ocasionó daños en la infraestructura del establecimiento, que se encontraba cerrado al momento del accidente, por lo que no se reportaron clientes afectados.

El siniestro involucró a tres vehículos y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para facilitar las diligencias. Las autoridades buscan determinar qué originó la colisión y establecer la responsabilidad de los conductores implicados.





Detalles del accidente

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando una de las unidades involucradas ingresó al interior del restaurante tras el impacto. Otro de los vehículos terminó sobre la vereda con la parte delantera completamente dañada.

La fuerza de la colisión destruyó las mamparas de vidrio del local y afectó parte de su estructura. Además, mesas, sillas, macetas y otros objetos quedaron esparcidos entre los restos del vidrio.

La puerta principal de vidrio quedó inutilizada a causa del choque. También resultó dañada la puerta metálica enrollable instalada en la parte exterior del establecimiento, la cual terminó doblada.

Local había sido inaugurado hace pocos meses

Los vecinos de la zona señalaron que el restaurante funciona desde hace varios años, aunque recientemente se había mudado a esa esquina. El nuevo establecimiento llevaba entre cuatro y cinco meses operando en ese punto de San Borja.

Como consecuencia del accidente, gran parte de la inversión destinada a la adecuación del nuevo local resultó afectada. Los daños alcanzaron tanto la infraestructura como el mobiliario del restaurante.

Las circunstancias que provocaron el triple choque aún son materia de investigación. Según informó Panamericana, el cruce donde ocurrió el accidente no cuenta con semáforo, un factor que será evaluado durante las diligencias.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades figuran el exceso de velocidad y una posible ingesta de bebidas alcohólicas por parte de alguno de los conductores involucrados. No obstante, hasta el momento ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada.

La Policía Nacional analizará las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del accidente. Asimismo, la Municipalidad de San Borja podría facilitar los registros de su sistema de videovigilancia para contribuir con las investigaciones.