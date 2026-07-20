La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos ciudadanos venezolanos que son investigados por su presunta participación en el ataque armado contra un bus de la empresa de transporte interprovincial CIVA. El atentado ocurrió en la carretera Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos, y forma parte de una investigación por presuntos hechos vinculados a extorsión y sicariato.

De acuerdo con el reporte de RPP, los intervenidos fueron identificados como Rander Rebolledo Montes, de 23 años, y José Bolívar Aldama, de 20. De acuerdo con la información policial, ambos fueron capturados luego de una persecución cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Qué incautó la PNP?

Tras la detención, los agentes realizaron el registro correspondiente y encontraron diversos objetos que serán incorporados a las investigaciones. Entre lo incautado figuran una pistola, un revólver, una granada, una carta con mensajes extorsivos, dos teléfonos celulares, cerca de 200 gramos de marihuana y la motocicleta utilizada por los sospechosos.

Debido al hallazgo del explosivo, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para ejecutar el procedimiento de seguridad. Posteriormente, el material fue asegurado como parte de las diligencias policiales.

Fotos: César.grados@photo.gec

Investigan presuntos vínculos con otros ataques

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Castillo, informó que las investigaciones preliminares relacionan a los detenidos con otros atentados cometidos contra empresas de transporte interprovincial bajo la modalidad de extorsión.

Según las indagaciones, ambos habrían participado el 13 de junio en un ataque contra una unidad de la empresa El Dorado en el paradero El Sauce, cerca del peaje de Puente Piedra. En ese hecho, un proyectil rozó el rostro del conductor.

Las pesquisas también los vinculan con un atentado ocurrido durante la madrugada del 18 de junio contra un bus de Cruz del Norte en la misma zona. De acuerdo con la investigación, unos diez minutos después también habrían disparado contra una unidad de Cruz del Sur a la altura del cementerio de Puente Piedra, ocasionando daños materiales.

La Policía tampoco descarta que esta organización criminal esté relacionada con los recientes atentados dirigidos contra la empresa Etuchisa, conocida como Los Chinos. Los dos detenidos permanecen bajo custodia de la unidad especializada de la PNP mientras avanzan las diligencias.