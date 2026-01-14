Un choque múltiple ocurrido la tarde del lunes en la Panamericana Norte dejó al menos siete personas heridas en el distrito de Los Olivos. El siniestro se registró en el carril de norte a sur, a la altura del paradero Santa Luisa, una zona caracterizada por su intenso flujo vehicular y peatonal.

Según informó RPP, una furgoneta blanca perdió el control y colisionó inicialmente con una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida como “Los Anconeros”. Como consecuencia del impacto, la unidad terminó chocando con una camioneta verde y luego con un automóvil de color gris.

Testigos relataron que la intensidad del impacto provocó que la camioneta verde acabara sobre la vereda. Un comerciante del sector indicó que este vehículo ayudó a evitar consecuencias mayores, ya que en el paradero había vendedores ambulantes y peatones en ese momento.

Las versiones preliminares señalan que la furgoneta habría sufrido una falla mecánica, presuntamente en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

El saldo del accidente fue de siete personas heridas, de las cuales cuatro fueron evacuadas a una clínica cercana y se encuentran fuera de peligro. En tanto, la cúster y la furgoneta fueron conducidas a la Comisaría PNP de Pro para las investigaciones de ley.