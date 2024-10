Un lamentable incidente ocurrido en el distrito limeño de Los Olivos dejó considerables pérdidas materiales tras el ataque de delincuentes que incendiaron una librería en el mercado Enrique Milla.

Los sujetos, aún no identificados, arrojaron gasolina y prendieron fuego al local, provocando la destrucción total de libros, cuadernos, estantes y otros materiales escolares, valorados en aproximadamente 70 mil soles.

El hecho se registró en la madrugada, en el cruce de la avenida Central con la calle Orfeo, en pleno estado de emergencia decretado en la zona. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un individuo se acerca al local, rocía un líquido inflamable y huye rápidamente. El incendio se propagó sin que los guardias del lugar pudieran intervenir a tiempo para evitar los daños.

La propietaria del negocio afectado, quien prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su consternación por lo sucedido. Según señaló, no había recibido amenazas previas que pudieran anticipar un ataque de estas características. “A las 3:00 a. m. me he dado cuenta, cuando yo tenía el aviso del guardián. Y cuando ya empezaba el daño, ya no se pudo hacer nada. Quedó así, como usted lo ve”, manifestó la comerciante a RPP.

Asimismo, la afectada mencionó que el mercado había cerrado el día anterior para que los comerciantes pudieran participar en una marcha.

“No hemos recibido amenazas. Solamente el día de ayer cerramos todo el mercado, para ir a la marcha. Eso es lo que pasó. Es la primera vez que pasa. Pido apoyo económico a las autoridades. Tengo que pagar al banco. Hay como 15 mil, 20 mil soles de préstamo”, agregó.