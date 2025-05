Entre lágrimas y dolor, familiares del trabajador de la empresa R&R, Darwin Cobeñas Panta, de 31 años, natural del distrito de La Unión, en Piura, que fue asesinado cruelmente a balazos, junto a doce mineros más, exigieron la captura de los criminales que acabaron con sus vidas en la minera Poderosa en la ciudad de Pataz, región La Libertad.

Tania Cobeñas, hermano de Darwin, expresó su dolor, junto a otros familiares y moradores, desde el centro poblado Dos Altos en La Unión y recordó que él viajó hace casi tres meses a Pataz para buscar un futuro mejor para ayudar a su familia, tras la muerte su padre.

“Hace tres meses viajó (a Pataz) y venía (a Piura) de vez en cuando. Eran 15 días que estaba acá con nosotros. Decide irse por ver un mejor futuro y por mi hermanita, porque ella está estudiando. Además por mi mamá, porque mi papá falleció hace tres años y él las atendía con los gastos de la casa”, dijo Tania.

Portando el cuadro con la fotografía de su hermano, recordó cómo era cuando llegaba a su casa. “Él siempre era cariñoso con nosotros, siempre nos abrazaba a las dos. Él no debió morir así”, indicó.

Recordó que la última vez que se comunicaron con él, fue un día antes de su desaparición (25 de abril). “Le dijo: mamá si no salgo hoy, no te preocupes, porque pasando un día saldré. Ya sabes cómo es acá, a veces demoramos hasta dos días. Por eso mi mamá no lo buscaba, hasta que por las redes en Facebook, se enteró de lo que pasó”, dijo.

Mientras que los pobladores pidieron a la empresa que se haga resposable de los gastos de traslado, sepelio y otros.

En tanto, José Yovera Rivas, teniente gobernador del centro poblado Dos Altos en La Unión, exigió al ministro de Justicia la captura de los asesinos de Edwin Cobeñas, cuya cruel muerte, junto a otros trabajadores más, ha conmocionado a este pueblo.

“Hacemos un llamado a las autoridades de alto nivel, que queremos justicia, por lo que ha pasado con nuestro vecino Darwin. Como teniente gobernador exijo al ministro de justicia que tome cartas en el asunto y que esclarezca su muerte, que no puede quedar impune, ya que acá todos pedimos justicia [...]”, indicó.

Se supo que el cuerpo de Cobeñas iba a ser trasladado a La Unión, la noche de ayer.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó la detención de un hombre portando una pistola Glock registrada a nombre de una de las víctimas de la reciente masacre en la minera Poderosa en Pataz, donde 13 trabajadores fueron ejecutados a balazos. La captura fue en San Juan de Lurigancho, Lima.

Detalló que esta evidencia está siendo investigada y podría proporcionar información clave para esclarecer los hechos en Pataz.

Mientras que la presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró toque de queda y suspendió la actividad minera por 30 días tras la matanza, donde fue asesinado un trabajador natural de Piura.