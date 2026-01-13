Un cuádruple choque en la Panamericana Norte dejó siete personas heridas el lunes 12 de enero. El accidente ocurrió a la altura del paradero Santa Luisa, en Los Olivos, cuando una furgoneta blanca con falla mecánica impactó violentamente contra tres vehículos que circulaban en sentido norte-sur.

Según información policial recabada por RPP, la furgoneta perdió el control y embistió con fuerza a una cúster de la empresa de transporte Nueva Estrella, conocida como ‘Los Anconeros’, que en ese momento descendía pasajeros en el paradero.​

El impacto generó una reacción en cadena: la cúster golpeó a una camioneta verde y esta a su vez impactó contra un automóvil gris. La violencia del choque fue tal que el vehículo verde terminó montado sobre la acera del paradero.​

Testigos describieron la magnitud del impacto y cómo la camioneta verde evitó una tragedia mayor al frenar el impulso antes de alcanzar a los vendedores ambulantes.​

Las primeras versiones del accidente apuntan a que la furgoneta blanca sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que impidió al conductor detener la marcha y provocó el choque múltiple en plena vía.​

El siniestro dejó un saldo de siete personas lesionadas, cuatro de las cuales fueron evacuadas a una clínica cercana. Afortunadamente, ninguna de ellas presentó heridas de gravedad.​ La cúster de ‘Los Anconeros’ y la furgoneta involucradas fueron remolcadas a la Comisaría PNP de Pro, que asumió las diligencias correspondientes.​

Residentes y comerciantes de la zona exigieron la instalación de reductores de velocidad en el tramo, alegando que no es la primera vez que se registra un accidente de tránsito en el paradero Santa Luisa.