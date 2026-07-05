Una mujer de 52 años perdió la vida tras ser atropellada por una cúster cuando caminaba por la vía auxiliar en el distrito de Los Olivos. La víctima había llegado desde España para reencontrarse con su familia en Lima.

El accidente ocurrió durante la noche del último sábado en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre, una zona de alto tránsito vehicular. Lejos de detenerse, la unidad involucrada continuó su recorrido tras el impacto y terminó chocando contra un automóvil de color azul y una camioneta.





Cámaras de seguridad registraron el accidente

Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que la cúster de placa AOE-760 avanzaba a velocidad elevada. En las imágenes se observa que, ante la congestión del tráfico, el vehículo invade la vía auxiliar y atropella a la mujer por la espalda.

Personal de bomberos y del Sistema de Atención Móvil de Urgencias llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Vecinos de la zona también señalaron que el vehículo circulaba de manera imprudente y que la avenida suele registrar accidentes por exceso de velocidad. También mencionaron la falta de supervisión constante en este tramo de la vía.

¿Qué pasó con el responsable del accidente?

Tras el accidente, el conductor descendió de la cúster y abandonó la escena aprovechando la confusión generada entre los pasajeros. El vehículo quedó abandonado mientras se iniciaba la búsqueda del responsable.

El cobrador también intentó alejarse del lugar, pero fue intervenido por vecinos y luego entregado a la Policía Nacional del Perú. Las autoridades han iniciado las diligencias para ubicar al chofer, quien permanece no habido.

Los familiares de la víctima expresaron su consternación y exigieron que el caso no quede impune, tras confirmar que la mujer se encontraba de visita en el país. La situación ha generado indignación entre sus allegados por las circunstancias del accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades penales.