Un adulto mayor denunció que fue víctima del robo de su vehículo cuando acudió a una paviferia para recoger su pavo. El hecho ocurrió la mañana del último miércoles en la vía auxiliar de la Av. Angélica Gamarra, en Los Olivos.

En declaraciones a Canal N, el denunciante Moisés Delgado contó que era las 9:30 a.m. cuando dejó su miniván -de marca Hyundai negro y placa ARZ-499- estacionado. Mencionó que cuando regresó del punto de recojo de pavo, situado en el estadio Guadalupano, luego de aproximadamente veinte minutos, ya no estaba el auto en el lugar.

“Lo dejé aquí, un máximo de 20 minutos. Solo para cruzar la pisa y ayudar a traer el pavito que nos regaló mi hija. Cuando regresé ya no estaba el carro. Pido a las autoridades que me apoyen porque no sé de qué vivir, porque me han cortado los pies y los brazos porque era mi sostén ese carro”, dijo.

El anciano de 68 años expresó preocupación por el robo de su carro porque contaba con este medio de transporte para trabajar y poder culminar el pago de un préstamo del año pasado debido a que él junto a otros miembros de su familia fueron diagnosticados con COVID-19.

“En el peor momento de la pandemia me dio COVID-19 y a toda la familia, donde teníamos que comprar el balón de oxígeno que era S/5 mil, pero vacío, y para llenar de oxígeno más de mil soles. Gracias a Dios tengo vida, y a consecuencia de eso tengo aún dolencias en el cuerpo y por eso ya no trabajaba a diario con ese carro cuando tengo amigos que hacen contacto para hacer el servicio. Hoy no tengo nada para hacer el servicio”, añadió el adulto mayor entre lágrimas.

El auto robado al anciano es de color negro marca Hyundai. (Captura América Noticias)

Moisés Delgado pidió ayuda a la Diprove Norte y al alcalde de Los Olivos para que se agilice la investigación y puedan dar con la ubicación de su vehículo. Además, solicitó que le puedan brindar lo más pronto posible las imágenes registradas por cámaras de seguridad del municipio que están instaladas cerca del lugar donde ocurrió el robo.

“Los que se lo han llevado también tengan consciencia. Ahí dentro del carro tenía todos mis medicamentos para un mes, y las recetas también. Tengo dolencias tras el COVID-19 y además la diabetes e hipertensión”, refirió.

Para cualquier información puede comunicarse al: 998131696.

