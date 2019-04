Luis Davelouis responde a denuncia de Marissa Chiappe: "Nunca la he golpeado, nunca la he agredido físicamente"

El periodista y analista político Luis Davelouis se pronunció sobre la denuncia que realizó su ex pareja Marissa Chiappe, respecto a que ella habría sido víctima de violencia física y psicológica por parte de él.

Davelouis negó las acusaciones y aseguró que nunca la ha golpeado, tal como ella lo señaló el pasado 7 de abril en su cuenta de Twitter. "No soy abusador, nunca la he golpeado, nunca la he agredido físicamente", dijo entrevista a Juliana Oxenford en Exitosa.

Sobre las razones que tendría Chiappe para denunciar públicamente que - alguna vez - él la aventó contra la pared, respondió: "Tendría que estar en su cabeza (...) Es lo que me gustaría entender. Yo pensé que la conocía".

En otro momento, Davelouis aceptó que tuvo un problema con el alcohol, pero que "no vivía alcoholizado" pues "ya está controlado desde hace tiempo".

"Insisto, yo tenía un problema con el alcohol, nunca le pegué, nunca le insulté, ella dice lo contrario, pero si lo sintió así, le pido disculpas", señaló.

Dijo además que su relación con Chiappe fue "recontra toxica y, emocionalmente, intensa".

"Nunca he sido violento con ella. Yo no soy una persona violenta, jamás lo he sido (...) Le pido perdón porque leyendo sus tuits veo que vivió un infierno. Hemos tenido una relación tóxica y muy inestable, eso es cierto"; agregó.

La denuncia de la periodista Marissa Chiappe

El pasado 7 de abril, a través de su cuenta de Twitter, Marissa Chiappe contó que fue víctima de violencia física y sicológica. Aunque no mencionó el nombre de su agresor, los usuarios especularon sobre su antigua relación con el analista político. Aquí algunos de sus tuits:

- "Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza. Al día siguiente dijo que no se acordaba. Me gustaría decir que ahí me armé de valor pero ya no era una persona, era un trapo"

- "Pensé en morir. Un día me recriminó que yo ganaba menos. Que no era una buena madre. Que no aportaba a este mundo. Fui al techo. Pensé en que debía morir. Vi el vacío y pensé. No se cómo mi mente tuvo un minuto de claridad"