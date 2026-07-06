Un ataque a balazos ocurrido en la urbanización La Capitana, en Lurigancho-Chosica, dejó a un conductor de transporte informal gravemente herido y a un transeúnte lesionado. La Policía Nacional investiga el caso y considera que la principal hipótesis del atentado estaría relacionado con un presunto cobro de cupos a los transportistas que operan en dicho sector.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital de Ate Vitarte, mientras los agentes iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. Como parte de la investigación, se revisarán las cámaras de seguridad de la zona con el fin de reconstruir la secuencia del ataque.

🔴🔵 Lurigancho-Chosica: Chófer y transeúnte fueron baleados tras ataque armado contra una combi.



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¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con la información policial recogida por Exitosa, el conductor cubría la ruta entre el mercado Ceres y Cajamarquilla. En el momento del atentado permanecía en un paradero junto a otros vehículos de transporte esperando pasajeros.

Las primeras investigaciones indican que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta por la avenida Las Torres. Sin descender del vehículo, dispararon contra el conductor y luego escaparon con rumbo desconocido.

El chofer fue identificado como Piero Taga Inga, de aproximadamente 24 años. Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior de su cabeza, mientras que otra bala rozó el rostro de Dalton Enrique Berrosqui, de 44 años, quien caminaba por la zona cuando ocurrió el ataque.

Los registros captados por testigos muestran que el peatón ingresó a una botica para pedir ayuda tras resultar herido. Posteriormente, ambos fueron trasladados en la misma combi atacada hasta el hospital de Ate Vitarte para recibir atención médica.

Minutos después, peritos de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. Sin embargo, las labores se complicaron porque parte de la escena había sido limpiada y manipulada por vecinos antes del inicio de la inspección.

Por su parte, los familiares de Piero Taga Inga permanecen en el centro de salud a la espera de información sobre su estado. Según relataron, el pronóstico del joven es reservado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el atentado.

Algunos residentes y pasajeros que frecuentan la zona señalaron que los ataques y robos son recurrentes en ese sector de Lurigancho-Chosica. Además, afirmaron que varios conductores de transporte informal serían víctimas de extorsión por parte de organizaciones criminales.

El caso quedó a cargo de la comisaría de Huachipa, cuyos agentes continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del atentado. No obstante, la principal línea de investigación apunta a un presunto caso de extorsión dirigido contra transportistas que cubren rutas en esta parte de Lurigancho-Chosica.