Un padre de familia perdió la vida tras un derrumbe de piedras mientras realizaba trabajos en un cerro del distrito de Lurigancho-Chosica (Lima), con el objetivo de habilitar un espacio para construir su vivienda.

La víctima, identificada como Lenin Antonio Gómez, se encontraba retirando rocas y tierra en la parte alta del sector Quirio cuando un deslizamiento repentino lo sepultó. Un fuerte estruendo alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato al lugar, pero nada pudieron hacer debido a las enormes piedras.

Hasta la zona llegaron agentes de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos; sin embargo, al momento de su intervención, el hombre ya no presentaba signos vitales, tras quedar atrapado por el derrumbe.

De acuerdo con el comandante de Bomberos de Lima Este, Pablo García Sousa, la víctima realizaba labores para acondicionar el terreno, que aún no estaba habilitado como vivienda . El cuerpo quedó atrapado desde el tórax hacia abajo, lo que complicó cualquier intento de rescate oportuno, dijo en RPP.

Asimismo, las labores para recuperar el cuerpo se vieron dificultadas por nuevos deslizamientos en el área.

Vecinos indicaron que la víctima deja a hijos menores en orfandad.