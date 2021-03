El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los ministros de Cultura, Alejandro Neyra; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández; y del Ambiente, Gabriel Quijandría, se reunieron este martes para analizar la aprobación del Reajuste Integral de Zonificación (RIZ) de Lurín por parte del Consejo Metropolitano de Lima, ya que podría tener un impacto en el valle.

De acuerdo con ell reporte de Canal N, la reunión, realizada en el santuario arqueológico de Pachacámac, se desarrolló en algunos momentos de manera tensa por los argumentos discrepantes de los participantes.

Incluso, en un momento de la reunión los tres ministros y el alcalde de Lima decidieron conversar a solas, para lo cual los periodistas y personal técnico fueron alejados.

Tras unos minutos, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reconoció el diálogo tenso y cuestionó que se presenten argumentos sin fundamentos. Aseguro que a la norma aprobada por el Concejo Metropolitano se le pueden hacer algunos “correctivos”, ya que “no es un caso cerrado”.

“De repente en la conversación se puede haber puesto algún acento de alguien en algún momento, pero nosotros tenemos un diálogo abierto con los ministros y después hemos vuelto a conversar y ese punto medio es el que tenemos que buscar”, expresó Muñoz.

“Como también he dicho que el Qhapaq Ñan no se toca y ahora he escuchado que vamos a tocar el Qhapaq Ñan. Por favor, si vamos a ponerle cosas que no son reales, el diálogo se comienza a enturbiar, por eso es que yo he pedido que sea un diálogo sin adjetivos, sin presiones, con una conversación alturada”, agregó.

Reacciones

A través de la cuenta de Facebook del Ministerio de Vivienda, ministra Solangel Fernández pidió que “mientras no se llegue a un consenso entre las partes, se suspenda la publicación del Reajuste Integral de Zonificación (RIZ) del distrito de Lurín”.

Además, remarcó que la inspección técnica al Santuario Arqueológico de Pachacamac fue para evaluar en campo los posibles impactos del cambio de zonificación en el valle de Lurín, y que los ministros han expresado “serias preocupaciones” a fin de garantizar un desarrollo armónico y compatible con los atributos ecosistémicos propios del valle.

Otro cuestionamiento

La Municipalidad de Pachacámac indicó, en un comunicado, que la aprobación de RIZ de Lurín “vulnera la ordenanza N°2086 que prohíbe el cambio de zonificación en zonas de conflicto limítrofe en Lima Metropolitana, al pretender hacerse un reajuste integral de zonificación en áreas que le pertenecen”.

