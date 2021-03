Una familia se encuentra desesperada y consternada debido a que luego de la lamentable noticia que recibieron en el Hospital Marino Molina de EsSalud, de que su padre falleció por Covid-19; les indicaron que el cuerpo no estaba en dicho nosocomio ubicado en Comas.

La familia fue a recoger el cadáver de su pariente, pero en el hospital le indicaron que no podían ubicarlo, luego les refirieron que los restos de Víctor Sincha Tuya, ya habías sido entregados a otras personas.

La impotencia se apoderó de los hijos del paciente recientemente fallecido por coronavirus, y a ello se sumó la confusión de los cuerpos de las víctimas de la pandemia, según un informe de Latina TV.

Lo peor de todo, es que cuando los hijos comienzan a investigar se dan con la sorpresa de que su padre había sido ya enterrado por otra familia, cuyo pariente Rudy Cadenillas Albordoz, también falleció de COVID-19.

“ Me doy cuenta que mi padre no está acá , que está otra persona acá, yo no podía creerlo, no podía creer que me digan eso”, dijo llorando Juliana Sincha Tuya, la hija del difunto.

Enterado de la confusión, Walter Robles, familiar del otro fallecido, responsabilizó a la funeraria Cafae, e iniciarán las acciones legales.

Asimismo, ambas familias solicitan la exhumación del cuerpo para darle el último adiós.

