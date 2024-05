Un total de 98 viviendas y más de 420 personas terminaron afectadas por la explosión en un grifo ubicado en Villa María del Triunfo. Fue el presidente del Consejo de Ministros (PCM) Gustavo Adrianzén, quien detalló estas cifras. En conferencia de prensa, anunció diversas medidas y acciones para mitigar las consecuencias.

EMERGENCIA

En primer lugar, informó que en dicho distrito y otros tres cercanos -Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín- se declarará el estado de emergencia. Agregó que el decreto que haría oficial la medida se aprobaría hoy por la noche a más tardar.

“La primera preocupación ha sido brindar atención inmediata a los heridos. Afortunadamente, ninguno de ellos se encuentra en situación de gravedad. También nos estamos preocupando por las 98 familias afectadas, para las cuales el Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil) colocó carpas y tiene a disposición camas, colchones y demás artículos para lidiar con esta emergencia”, dijo en la conferencia.

Agregó que con el propósito de atenuar los daños y de ayudar a los afectados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), intervendrá para analizar a qué familias le correspondería el otorgamiento de bonificaciones.

Para la entrega de esos bonos, indicó, se emitirá un dispositivo legal.

Asimismo, sobre los heridos, Adrianzén remarcó que fueron trasladados a hospitales y que casi todos recibieron el alta.

RIESGO LATENTE

De otro lado, explicó que existe un área de la zona del grifo que, por recomendación de los bomberos, aún no puede ser intervenida, pues hay otra fuga “controlada” de gas.

“Cuando sea segura, ingresaremos para ver las casas”, añadió.

En otro momento de su intervención, el jefe de Gabinete, quien acudió ayer a la zona del siniestro, precisó que lo ocurrido en Villa María del Triunfo no fue una deflagración por gas, como la ocurrida en 2020 en Villa El Salvador y que cobró la vida de 34 personas.

Explicó que en el reciente estallido hubo una explosión mecánica de gas. “A Dios gracias no estamos frente a una deflagración, no ha habido una explosión como consecuencia de fuego. No hubo fuego; imagínense si en estas condiciones eso hubiera ocurrido, la catástrofe sería mucho mayor a la que hoy tenemos”, enfatizó.

El cadáver de la única víctima fatal, Luis Enrique Flores, fue trasladado ayer a la morgue de Lima.

Por la tarde, la Municipalidad de Villa María del Triunfo exigió al Grifo Espinoza S.A. -en un comunicado- la inmediata activación de su seguro contra los daños materiales ocasionados.

Advirtió que al culminar los trabajos para controlar la fuga de gas y habilitar los espacios para los vecinos, se procederá a la clausura definitiva de la estación de servicios.

¿FAVORECIDA?

Sin embargo, al cierre de esta edición Canal N reveló que dicha empresa ganó en febrero último un contrato de un millón 573 mil soles por parte de la comuna de Villa María del Triunfo. ¿Casualidades? la suspicacia surge porque fue el único postor del respectivo concurso público.

De acuerdo con la mencionada emisora, el municipio adjudicó el contrato a pesar de que la suma excedía en más de 9,000 soles el valor contemplado en el proceso para adquirir 904 mil 102 metros cúbicos de gas natural.

