Mirella Alexandra Huamán Santiago, madre de la niña de 4 años que fue secuestrada y asesinada en el distrito de Independencia el último domingo, instó a

los padres de familia a cuidar y proteger a sus hijos, para que no pasen por la terrible situación que vive tras la muerte de su hija mayor.

En entrevista a Latina, la progenitora dio detalles sobre cómo era su primera hija. “Ella (Camila) estaba muy emocionada por ir a su jardín... Y tal vez viendo ahora a los niñitos que van de aquí, me van hacer recordarla mucho. (Camila) Era bien sociable, bien cariñosa, habladora era, no era callada o ‘chuncha’”, contó Mirella Huamán sobre su pequeña.

Además, la mamá de Camila pidió justicia y que el autor del crimen vaya preso. “La verdad es que yo ya me siento muy tranquila porque por fin ya se agarró (detuvo al responsable de la muerte de Camila). Y lo único que yo pido es que esté preso”, refirió.

“Por favor pido a todos los madres, padres y tías o a quien sea, que no dejen a sus hijos solos, no quiero que les pase lo que me pasó a mi”, dijo al reflexionar sobre el duro momento que vive tras perder a una de sus hijitas.

Cabe precisar que la exministra de la Mujer, Ana Jara, se refirió a Mirella Huamán, madre de la niña Camila, y dijo que si bien no recaería una responsabilidad penal sobre ella, sí le correspondería una sanción en el marco del derecho de familia: perder la patria potestad de su segunda hija de 2 años.

