La señora Marlene, madre del joven chofer de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como ‘Los Rojitos’, quien fue asesinado ayer en San Juan de Miraflores, pidió que el caso no quede impune y que se logre identificar y capturar al autor del crimen.

“Quiero que investiguen, quiero que ese desgraciado pague, pero con toda la ley. Que le den pena de muerte a ese maldito. Así como me quitó a mi hijo, que le quiten su vida”, declaró a RPP.

La mujer relató que su hijo cursaba la carrera de ingeniería industrial y que, hace apenas tres meses, había ingresado a trabajar en la empresa conocida como ‘Los Rojitos’ para solventar sus gastos.

Asimismo, reveló que el joven había solicitado un crédito bancario junto con su padre para adquirir la combi en la que, lamentablemente, fue asesinado la tarde del martes 17 de marzo.

“Me quitaron a mi hijo, me quitaron toda mi vida, mi vida entera. Lo único que quiero es justicia, que no quede impune, porque a muchos los dejan (libres)”, agregó la madre del joven.

Transportistas de “Los Rojitos” paralizan toda la semana tras ataque que dejó tres muertos en SJM

Los transportistas de la empresa “San Pedro de Pamplona”, conocida como “Los Rojitos”, anunciaron la paralización total de sus operaciones durante esta semana, tras el ataque armado que dejó tres personas fallecidas en San Juan de Miraflores.

La medida fue adoptada como señal de protesta frente a la creciente ola de extorsiones que afecta al sector transporte en Lima.

Paro tras ataque mortal a combi

El atentado ocurrió la tarde del martes 17 de marzo en la avenida Miguel Iglesias, cuando un sujeto armado disparó contra una combi de la empresa.

El ataque dejó tres víctimas mortales, entre ellas el conductor Jorge Vargas (22), quien falleció tras ser trasladado a una clínica.

De acuerdo con testimonios, el joven y otros transportistas venían siendo víctimas de extorsión por parte de organizaciones criminales.

Unidades detenidas y protesta en las vías

Tras lo ocurrido, los choferes decidieron suspender sus labores y estacionar sus unidades a lo largo de la vía, impidiendo la circulación habitual.

La paralización se extenderá durante toda la semana, mientras exigen garantías de seguridad para retomar sus rutas.