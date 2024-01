Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, víctima del asesino Sergio Tarache, mostró resignación y exigió que el feminicida “se pudra en la cárcel” para que pague todo lo que hizo.

“Yo pasaré mi vida llorando a mi hija y él debe pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Me siento muy ansiosa, esperé mucho tiempo por este día. También estoy muy triste porque, a pesar de todo lo que he hecho, nada me va a devolver a mi hija. Pero poco a poco se va haciendo justicia. Eso es lo único que me mantiene de pie”, dijo a RPP.

Consideró que su insistencia y perseverancia han rendido frutos y que hoy se inicia una nueva etapa para lograr la mayor sentencia contra el asesino de su hija.

“Colombia me respaldó, me apoyó y me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo y se abre otro, que es una nueva lucha por lograr una condena máxima, que es la cadena perpetua”, añadió

“Yo quisiera tenerlo al frente y preguntarle ¿por qué?, ¿por qué le causó tanto daño a mi hija?, ¿por qué lastimarla de esa manera? Aunque sé que no habrá respuesta porque no hay justificación”, señaló.

Indicó que no descansará hasta que Sergio Tarache termine sus días recluido en la cárcel.

“Estoy luchando para que él viva toda su vida en la cárcel. Nadie me va a devolver la sonrisa de mi hija, esa paz que yo tenía con ella, no poder abrazarla, ni besarla porque el cuerpo de Katherine estaba muy lastimado, él va a vivir con eso. Somos seres humanos y tarde o temprano vendrá el resentimiento y la culpa. Él, poco a poco, tomará conciencia de lo que hizo”, finalizó.