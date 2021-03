La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) canceló la alerta de tsunami en todo el litoral peruano, luego que se activara el último jueves debido al sismo de magnitud 8.1 grados de magnitud ocurrido en Nueva Zelanda. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el fue epicentro en el mar a la altura de la región de las islas Kermadec (Oceanía).

Como se recuerda la Marina de Guerra del Perú emitió una alerta para que los ciudadanos se mantengan vigilantes ante cualquier eventualidad. Precisó que se emitirá una alarma en caso se aproxime un tsunami. Además, informó que el tren de olas llegaría a la costa en una franja ubicada entre los puertos La Cruz (Tumbes, litoral norte) e Ilo (Moquegua, sur) de las 03:31 a.m. a 03:44 a.m. del viernes 5 de marzo, y la onda marina no superará los 20 centímetros.

El jefe del Centro Nacional de Alerta de Tsunami de la DHN, Moacid Feraldo Freitas, señaló que las olas serán imperceptibles para la población. “Como es un sismo de origen lejano existen dos posibilidades: que llegue con muy poca energía y la onda sea menor de 20 centímetros, o que esa energía se disipe en medio del océano Pacífico y no llegue nada a las costas peruanas”, explicó para la Agencia Andina.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó, a través de Twitter, lo señalado por la citada institución. Recordó que en caso de una alerta o alarma de tsunami, se invoca a la población que habita o se encuentra cerca de la franja costera, a mantener la calma, tomar las acciones preventivas y estar atento a las recomendaciones de las autoridades locales.

El COEN exhortó a las autoridades regionales y locales de defensa civil que se ubican en el litoral peruano a revisar sus planes de contingencia, protocolos de evacuación y sistemas de sirenas, y de ser necesario solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Armadas, (FF.AA) bomberos y otros organismos de respuesta.

Asimismo, se recomienda tener lista su mochila para emergencias con agua, comida y abrigo; evitar hacer llamadas para no congestionar las líneas telefónicas y utilizar mensajes de texto, internet o la mensajería de voz 119.

