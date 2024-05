Niño de 6 años lucha por su vida tras ataque de perros en Chilca.

Un niño de 6 años se encuentra luchando por su vida en el Hospital del Niño de Breña luego de ser brutalmente atacado por cuatro perros en su casa de Chilca, Cañete. El menor, quien padece de autismo, presenta graves lesiones en el rostro, cuello y piernas.

Según los padres del niño, los perros, propiedad de un vecino, ingresaron intempestivamente a su vivienda mientras el pequeño se encontraba en el baño.

“Los perros entraron a mi huerta y mi niño estaba saliendo a hacer sus necesidades en el baño. El pitbull lo arrastró, lo llevó donde estaban sus demás compañeros y ahí lo han atacado los cuatro”, relató Luis Panduro, padre del menor.

Tras varios minutos de no ver a su hijo, la madre del pequeño se percató del ataque y salió en su auxilio. “Lo agarraron en el cuello, en la pierna, en la cara. Si mi señora no se da cuenta, porque mi niño tiene autismo y a veces no mide tanto el peligro y tampoco se expresa tan bien”, comentó la madre.

El niño fue atendido de emergencia en una posta de Chilca, pero debido a la gravedad de su estado, fue referido al Hospital del Niño de Breña, donde fue intervenido quirúrgicamente por un especialista en cirugía pediátrica. Actualmente, permanece internado en el servicio de cirugía general, donde recibe la atención médica necesaria.

Por su parte, el dueño de los perros negó que sus mascotas hayan ingresado a la vivienda del vecino. “Es algo ilógico como dicen que mis perros han entrado. No sé cómo habrá sido, si el chiquito ha salido, si han dejado la puerta abierta, la verdad desconozco”, señaló Christian Gutiérrez Quispe.

Gutiérrez Quispe aseguró además que ha intentado brindar ayuda a la familia del menor, pero esta la ha rechazado.