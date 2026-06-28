La Marina de Guerra del Perú confirmó que una flota pesquera extranjera se encuentra fuera del dominio marítimo nacional, luego de realizar una verificación tras recibir reportes sobre su presencia frente a la costa peruana. La inspección permitió establecer que las embarcaciones operan aproximadamente a 230 millas del litoral, fuera de la jurisdicción marítima del país.

La Autoridad Marítima Nacional informó que, como parte del operativo, se efectuó un vuelo de exploración para supervisar las actividades desarrolladas tanto dentro del ámbito marítimo peruano como en las áreas adyacentes. La intervención tuvo como finalidad comprobar la ubicación de la flota y reforzar las acciones de vigilancia en la zona.





Verificación mediante vigilancia aérea

Como resultado del reconocimiento realizado por la Fuerza de Aviación Naval, la Marina determinó que las embarcaciones extranjeras no ingresaron al dominio marítimo peruano. La institución dio a conocer esta conclusión a través de un comunicado difundido tras culminar el operativo.

“Se constató que la flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo, aproximadamente a 230 millas de la costa peruana”, informaron.

La Marina indicó que el operativo fue ejecutado por la Fuerza de Aviación Naval en coordinación con la Comandancia de Operaciones Guardacostas. Durante las acciones de vigilancia se verificó la posición, la ruta y la identificación de los buques y embarcaciones que navegaban en el ámbito marítimo.

Esa labor permitió detectar y monitorear los diferentes contactos en superficie registrados durante el recorrido. La información obtenida fue procesada de manera simultánea para facilitar el seguimiento de las actividades marítimas.

La Marina agregó que la información obtenida durante el operativo fue verificada mediante el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC). Además, señaló que estas acciones se desarrollan en coordinación con las patrulleras marítimas para reforzar la vigilancia y el control de los espacios acuáticos bajo jurisdicción nacional.