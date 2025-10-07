El director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, respondió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y precisó que el paro de transportistas no fue levantado, sino suspendido temporalmente, en señal de confianza hacia el Gobierno.

“El paro no se ha levantado, se ha suspendido. Hemos planteado al Ejecutivo que, si ocurre una nueva muerte, retomaremos la medida de fuerza. Confiamos en que el Gobierno actuará con firmeza”, señaló Ojeda en diálogo con RPP.

Las declaraciones del dirigente se dan luego de que la mandataria afirmara que un paro “no resuelve” el problema de la criminalidad y exhortara a los transportistas a colaborar con las autoridades para combatir la ola de extorsiones.

“Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve el problema. Todos tenemos que sumar”, sostuvo Boluarte el lunes, al tiempo que pidió a la ciudadanía no responder llamadas o mensajes extorsivos y reportarlos a la Policía.

Ojeda lamentó el tono del mensaje presidencial y sostuvo que los transportistas esperan “acciones concretas y no solo llamados al diálogo”. Recordó que en los últimos días dos choferes fueron atacados a balazos en Lima, lo que ha generado temor e indignación en el gremio.

El titular de la CIT subrayó que los transportistas mantendrán en suspenso el paro mientras esperan resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia organizada. “Los asesinatos de nuestros compañeros no pueden quedar impunes. Si no hay avances, volveremos a paralizar”, advirtió.

La Cámara Internacional del Transporte agrupa a empresas de transporte urbano y regional que denuncian el incremento de extorsiones, cobros de cupos y ataques armados en Lima y Callao, donde la inseguridad se ha convertido en una amenaza diaria.