Un total de 102 estudiantes de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Carabayllo, lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) durante el proceso de admisión realizado el pasado 19 de julio.

Con este resultado, la institución educativa alcanzó una cifra histórica, al obtener cerca del 10 % de las 1,058 vacantes ofrecidas en la modalidad ordinaria.

Entre los mejores resultados destacan Luana Flores Espinoza y Angello Corasma Nolasco, ambos de 16 años, quienes obtuvieron el primer puesto en las carreras de Economía e Ingeniería Industrial, respectivamente. Asimismo, José Urquiza Antezana, Mauricio Arrascue Loyola (16) y Mathias Carhuachin Soto (17) alcanzaron el segundo puesto en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Alimentos.

También sobresalieron Derek Miranda Díaz, Nathan Flores Hilario, Alessandro Callupe Altamirano, Giancarlo Marca Erazo y Franco Herrera Payajo, todos de 16 años, quienes obtuvieron el tercer y cuarto puesto en las carreras de Administración, Ingeniería en Alimentos, Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería Pesquera.

Representantes del colegio destacaron que la mayoría de los estudiantes postuló por primera vez y consiguió puntajes sobresalientes.

Atribuyeron este logro a la formación académica integral que reciben desde el nivel inicial, complementada con educación en valores y acompañamiento socioemocional permanente a cargo de una profesional en psicología.