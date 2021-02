Durante la primera jornada de la campaña de vacunación contra la COVID-19, el director del hospital, Carlos Santillán, no ocultó su emoción al ser uno de los primeros inmunizados en el país y agradeció la oportunidad de explicarle al país su sentir ante este hecho.

“Yo quisiera sinceramente decirles que me hubiera gustado que esta vacuna que me han aplicado, se la hubieran aplicado a mi mamá o a mi hija o a mi hermana. Nos hubiera gustado bastante. Esto los hubiera protegido, pero también sabemos que es más importante que todos aquellos que también quieren que sus familiares saben que tienen que ser vacunados para poder atender y no contagiarse”, indicó a Latina.

Asimismo, reveló un poco del día a día en el centro de salud en el cual labora. Indicó que el estrés fue un factor común entre sus colegas, pero que la labor tenía que continuar a pesar de las dificultades que ofrece un sistema de salud colapsado.

“Ha sido de bastante estrés. He visto a las personas más fuertes que he podido conocer en manejar pacientes graves, críticos de siempre, prácticamente llorar, llorar, pero se secaban sus lágrimas y seguían atendiendo”, comentó.

Santillán no perdió la ocasión para recordarle a la población que el hecho de ser vacunados no significa que se deje de utilizar mascarilla ni seguir las recomendaciones sanitarias, al menos en el corto plazo, hasta que gran parte de la población esté inmunizada.

“Todavía falta la segunda dosis para que esté protegido en unos días más. Es importante saber que aun cuando me haya vacunado tengo que seguir utilizando la mascarilla, lavándome las manos, quitándome la ropa y lavarla de inmediato, para que aquella persona que no esté inmunizada yo no la pueda contagiar o llevar en la mano el virus”, indicó.

El proceso de inmunización comenzó este martes en Lima y Callao. Se han derivado algunas dosis para regiones en riesgo extremo a fin de vacunar al personal de primera línea y acabar con la fase 1 del plan de vacunación en los próximos días.

VIDEO

Médico emocionado por ser vacunado contra la COVID-19 (Latina)