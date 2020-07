El médico Armando Massé, conductor del programa de radio Médicos en Acción, informó a Exitosa Radio que dio positivo al COVID-19. El galeno se realizaba despistaje de coronavirus cada tres semanas.

“Me siento bien, no me agito, no camino. Ayer estuve un poco ‘bajoneado’ con un poco de escalofríos, pensé que era un resfrío común. El viernes pasado tuve muchos escalofríos, eso me preocupó. Me hago religiosamente cada tres semanas mi prueba rápida para tener tranquilidad de no contagiar a mis pacientes”, señaló el galeno al mencionado medio.

Además dio a conocer que procedió a guardar cuarentena tras enterarse que su prueba molecular salió positiva al coronavirus. Antes de la que salió positiva, Massé dijo que las tres anteriores habían salido negativas.

“Me dijeron que me iban a entregar el lunes, y no me la entregaron hasta hoy. Recién hoy en la mañana me dicen que tengo coronavirus, la prueba positiva. He procedido aislar, tendré que postergar mis viajes al norte”, comentó.

