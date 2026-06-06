Una adolescente tacneña de 13 años logró salvar ambas piernas tras permanecer 50 días internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, luego de sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito. La meno K.C.A.M., sueña con volver a las canchas de vóley y seguir sus pasos hacia una carrera deportiva.

La joven ingresó al INSN el pasado 14 de abril con severas lesiones por aplastamiento en ambas extremidades inferiores, que comprometían piel, músculos, tendones y zonas óseas. Debido a la gravedad de las heridas, existía el riesgo de perder ambas piernas, por lo que fue referida desde un hospital de Tacna para recibir atención especializada.

Un equipo multidisciplinario del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados diseñó un tratamiento integral que incluyó cuatro cirugías de alta complejidad. Entre los procedimientos realizados figuran limpiezas quirúrgicas, cobertura con tejidos especializados, colocación de dermis artificial e injertos de piel de la propia paciente para reconstruir las zonas afectadas, precisó Rubén Huamaní, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

Los especialistas destacaron que la evolución fue favorable y que se logró recuperar la funcionalidad de sus extremidades inferiores. Además del tratamiento médico, la menor recibió apoyo permanente de personal de enfermería, psicología, rehabilitación, trabajo social y voluntariado durante todo su proceso de recuperación.

Pese a la difícil experiencia, la adolescente mantiene intacto su sueño de convertirse en voleibolista profesional y representar al Perú. Admiradora de Cecilia Tait, aseguró que desea ser la “segunda zurda de oro”. Ahora continuará con su rehabilitación física en Tacna, acompañada de su familia y con la esperanza de volver a practicar el deporte que más le apasiona.