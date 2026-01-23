El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades del Estado, ejecutó el primer megaoperativo inopinado y simultáneo del 2026 en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional. La intervención tuvo como objetivo fortalecer la seguridad interna y prevenir situaciones que pongan en riesgo el proceso de reinserción social de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de internamiento.

El despliegue se realizó siguiendo los lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e involucró a más de 400 efectivos de distintas instituciones. En el operativo participaron 208 agentes de seguridad del PRONACEJ, 186 efectivos de la PNP, 14 canes de la Unidad de Policía Canina, 13 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), además de representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo General de Bomberos.

Canes de la Unidad de Policía Canina también participaron en el operativo.

Las acciones de control incluyeron la inspección exhaustiva de patios, celdas y dormitorios en los centros juveniles ubicados en Lima, Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Pucallpa, Huancayo y el Anexo III del CJDR Lima. Como resultado, se logró incautar diversos objetos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, cables USB, cargadores, baterías, dispositivos de almacenamiento, armas blancas y más de seis litros de bebidas fermentadas.

El director ejecutivo del PRONACEJ, Francisco Naquira Cornejo, supervisó la intervención y señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva destinada a garantizar el orden interno y proteger la labor socioeducativa que se desarrolla en los centros juveniles. En esa línea, remarcó que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de los adolescentes y del personal, así como asegurar condiciones adecuadas para su rehabilitación.

Finalmente, el funcionario informó que este tipo de operativos continuará realizándose de manera periódica en todo el país. Con estas acciones, el PRONACEJ busca reforzar la seguridad integral en los centros juveniles y contribuir a la prevención de hechos delictivos, fortaleciendo el enfoque de rehabilitación y reintegración social en beneficio de la seguridad ciudadana.