Dos menores de 14 y 15 años fueron retenidos en el Callao tras ser identificados como responsables de asaltar en dos ocasiones un grifo durante la última semana. Los adolescentes fueron captados por cámaras de seguridad mientras amenazaban a trabajadores con armas de fuego para cometer los robos.

De acuerdo a América Noticias, el primer asalto ocurrió el 24 de abril, alrededor de las 3:00 a. m., cuando los menores ingresaron a las oficinas del establecimiento y, bajo amenazas, despojaron a una trabajadora de sus pertenencias. Tres días después, regresaron al mismo lugar para perpetrar un segundo atraco .

Gracias al sistema de videovigilancia del municipio, las autoridades lograron seguir en tiempo real el desplazamiento de los implicados. La intervención se concretó en flagrancia mediante un operativo conjunto entre serenazgo y la Policía Nacional, que permitió ubicar a los menores en una vivienda utilizada como escondite.

Durante el operativo, se halló en el inmueble un arma de largo alcance tipo Uzi y sustancias ilícitas, que fueron incautadas como parte de la investigación. Ambos adolescentes fueron trasladados a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Según información policial, uno de los menores ya contaba con antecedentes por tenencia ilegal de armas, además de registros previos por robo agravado y hurto. Las autoridades advirtieron sobre la reincidencia en este tipo de casos.

Finalmente, el municipio del Callao destacó el uso de la tecnología en la intervención y anunció el refuerzo de operativos de vigilancia en grifos. No obstante, expresó su preocupación por la legislación vigente, que permitiría la pronta liberación de los menores pese a haber sido intervenidos en flagrancia.