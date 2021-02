El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que el mercado de concentradores de oxígeno medicinal destinado a pacientes de coronavirus (COVID-19) está totalmente abierto y no tiene trabas de ningún tipo. No obstante, explicó que cuando la oferta de las empresas es superada por situaciones excepcionales, las personas pueden hacer la importación directa del producto presentando una receta médica.

“La ley de medicamentos que sacamos en el 2009 abre todas las puertas para comercializar productos, establece las medidas para vender productos como concentradores y otros. Basta con ver los mecanismos de información general, por ejemplo (la tienda) Hiraoka vende concentradores de oxígeno. El mercado está totalmente abierto”, sostuvo en RPP.

“En condiciones especiales, si no hubiera en el mercado capacidad suficiente, se requiere una receta médica para la importación del producto de manera personal. Pero eso es un problema de mercado, cualquiera puede comprar más y abastecer al mercado que no está cubriendo esa necesidad. No podemos intervenir en eso, lo que hacemos como Estado es comprar nosotros”, agregó.

La explicación del ministro se produjo luego de que el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, denunciara que existe una excesiva burocracia en el proceso de importación de este equipo, pese a que se ha convertido en un producto de vital importancia en la lucha contra la pandemia.

“El tema no es solo el plazo de importación sino los requisitos para poder tramitar. Para el procedimiento tienes que adjuntar una receta medica y cuánto oxígeno necesitas. Imagínate que recién cuando ya tienes la enfermedad, recién ahí vamos a poder importar. Si el estado no puede darte oxigeno al menos que no te pongan trabas para comprar”, había declarado el legislador fujimorista en el mismo medio.

Finalmente, el titular del Minsa sostuvo que es necesario modificar algunos requisitos que se piden a las empresas de otros rubros para importar productos médicos en el marco de la pandemia. “Si hay un medicamento del exterior, se puede traer, el mercado ya está abierto, lo que falta es la información completa sobre cómo se puede cumplir con la demanda”, dijo.

Este fin de semana, Ugarte anunció que ingresarán al Perú los primeros cargamentos de oxígeno medicinal donados por Chile y que ayudarán a disminuir el déficit de este medicamento que padece el país debido a la agresividad de la segunda ola de la COVID-19.