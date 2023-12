Desde el 15 de diciembre, los recorridos de algunos servicios del Metropolitano serán modificados debido al inicio de operaciones en cuatro estaciones de la nueva ampliación norte de este sistema de transportes, anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.

Según la institución, se recortarán algunos recorridos, se añadirán paradas a algunos otros y se establecerán dos nuevos Expresos para facilitar el desplazamiento de los usuarios en las horas punta.

Expresos

ATU informó que el nuevo el Expreso 11, irá desde la estación Los Incas, en Comas, hasta la estación Central, en el Cercado.

Mientras cumplen con este recorrido, los buses troncales se detendrán en los paraderos Andrés Belaúnde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico. En el sentido contrario pararán en El Naranjal, Universidad, 22 de Agosto y Andrés Belaúnde.

Este nuevo servicio operará de lunes a viernes, de 5 a.m. a 10 a.m. en el sentido Los Incas-Estación Central. En la ruta de vuelta (Estación Central-Los Incas) atenderá al público entre las 5:45 a.m. y 10:45 a.m, los mismos días de la semana.

De otro lado, el nuevo Expreso 12 unirá a la Estación Central y Benavides, haciendo paradas en los terminales de Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos.

Este recorrido estará habilitado de lunes a viernes de 5:45 a.m. a 10 a.m. A diferencia del Expreso 11, no funcionará en el sentido contrario, informó ATU.

Pruebas

Previo a la marcha blanca que se iniciará este viernes, la Autoridad del Transporte Urbano ejecutó pruebas con público en los buses que recorrerán el nuevo tramo norte, a fin de garantizar la operatividad del sistema.

En los ensayos se probaron las puertas de las unidades y de las estaciones, y que estas estén a la misma altura, para evitar que los pasajeros corran riesgos.

