El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) descartó este martes los rumores sobre un posible desabastecimiento de alimentos en la capital. La entidad aseguró que los mercados mayoristas de Lima continúan operando con normalidad pese a las intensas lluvias que afectan a las regiones del sur.

“El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que el abastecimiento de alimentos en mercados de la capital se viene desarrollando con normalidad, y exhortó a la población a informarse por canales oficiales y no caer en la especulación”, indicó el sector mediante un comunicado.

El pronunciamiento llega en medio de la preocupación ciudadana por las fuertes precipitaciones registradas en Arequipa y otras zonas del país. Estas condiciones climáticas han ocasionado el cierre de vías y la interrupción de algunos servicios esenciales, afectando a cientos de familias.

Pese a este panorama, el Midagri garantizó el abastecimiento de productos de primera necesidad. Según su reporte, los centros de acopio y mercados mayoristas de Lima y Callao están recibiendo con regularidad los cargamentos procedentes de diversas regiones.

La institución informó que en las últimas horas ingresaron 10,996 toneladas de alimentos a la capital, entre el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 de La Victoria. Con ello, se asegura que los productos de la canasta básica sigan llegando a los hogares limeños sin contratiempos.

Asimismo, el ministerio reiteró su llamado a la ciudadanía para que consulte únicamente fuentes oficiales.

El Midagri también recordó que continúa monitoreando la situación agrícola y logística en todo el país. El objetivo es evitar cualquier interrupción en la cadena de suministro frente a la temporada de lluvias y las emergencias reportadas en el sur.