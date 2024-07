En un esfuerzo por combatir la delincuencia en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció este viernes la instalación de una nueva base policial en la zona conocida como “Boca de Lobo”, ubicada en Huáscar.

La iniciativa, que se concretará gracias a la colaboración entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, busca reforzar la presencia policial en una zona considerada como punto crítico de inseguridad.

“En los próximos días este nuevo local, que con mucho esfuerzo la Municipalidad le está entregando a la Policía Nacional, va a disponer que 200 efectivos de la Policía, con el Escuadrón Halcones y el Grupo Terna se apersonen e instalen una nueva base policial”, señaló el ministro Santiváñez.

La instalación de esta base policial se enmarca dentro del operativo “Amanecer Seguro”, una acción simultánea que se llevó a cabo en diferentes distritos de Lima este viernes y que contó con la participación de 1977 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ministro Santiváñez destacó la importancia de la articulación entre las autoridades y la ciudadanía para hacer frente a la delincuencia.

Por otro lado, también mencionó que una información errónea del comando de la Policía Nacional indicaba la pérdida de un equipo GPS de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“La información que yo di en un principio, en la cual yo me ratifico porque fue la información que me brindó el comando de la Policía, es que ese equipo no se ubicaba porque las instalaciones que tiene la Diviac son diversas. Luego el equipo se ubicó”, mencionó.