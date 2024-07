Hoy termina el plazo para afiliarse a un partido, requisito indispensable para postular a cargos en la presidencia y vicepresidencia de la República en las próximas elecciones generales 2026. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya estuvo recibiendo, en los últimos meses, las fichas de afiliación de una serie de figuras interesadas en participar.

De acuerdo con información revisada por Correo, al menos hay 26 rostros conocidos que se sumaron a organizaciones políticas con la intención de competir por el sillón de Pizarro, así como también por obtener algún cupo en la cámara de senadores o diputados del Congreso.

SUMAS

El 20 de junio, el expresidente Alberto Fujimori se afilió al partido Fuerza Popular (FP) que lidera su hija Keiko Fujimori, lo que generó un debate entre los expertos sobre si tiene permitido o no acceder a un cargo público por la naturaleza de su excarcelación.

Si bien no adelantó una postulación a la presidencia o al Congreso para el 2026, el partido tampoco lo descartó.

Aunque la afiliación que generó mayor sorpresa fue la del periodista Phillip Butters.

El hombre de prensa que se sumó al partido Avanza País el 28 de junio es un potencial candidato a la presidencia.

En la agrupación solo podría competir con los ahora congresistas José Williams Zapata y Adriana Tudela. Sin embargo, tendría mayor simpatía en el grupo.

Avanza País también recibió la inscripción del legislador Edward Málaga Trillo y del exparlamentario Fernán Altuve.

Otro de los nombres presidenciales es el de Carlos Añaños, empresario ayacuchano y fundador del Grupo AJE que oficializó hace casi un mes su ingreso al partido Perú Moderno.

“He tomado la decisión de inscribirme en una agrupación con la cual comparto los ideales de libertad, justicia y desarrollo económico. Desde hace muchos años siento la necesidad de servir a mi país, como una retribución a todo lo que he logrado en mi vida empresarial”, afirmó.

La exprocuradora Julia Príncipe Trujillo también se inscribió en la agrupación fundada por Wilson Aragón, dueño de la conocida marca de frazadas Tigre.

El comediante Carlos Álvarez anunció su inscripción al partido País para Todos de Vladimir Meza. (Foto: César Bueno)

Hace un mes también se afilió Fernando Cillóniz al Partido Popular Cristiano (PPC), organización liderada por Carlos Neuhaus.

Si bien el exgobernador regional de Ica afirmó que no puso como condición ser candidato presidencial para sumarse al PPC, no se descarta que pueda liderar una lista al Senado.

Al PPC se afilió además Óscar Valdés, expremier del gobierno de Ollanta Humala.

Mientras que el comediante Carlos Álvarez anunció su inscripción al partido País para Todos de Vladimir Meza.

¿Quién es Meza? El exalcalde de Huaraz saltó a los reflectores en mayo de 2022 cuando el empresario Zamir Villaverde lo sindicó como el coordinador del presunto fraude electoral que permitió la victoria de Perú Libre en la segunda vuelta electoral del 2021.

En la derecha, el partido Renovación Popular (RP) también ganó nuevos promotores.

Hace unos días, el alcalde de Lima y líder de RP Rafael López Aliaga, anunció una alianza con Pedro Spadaro, alcalde del Callao.

“El Partido RP marca un hito al llegar al distrito de La Perla, en el Callao, y unir fuerzas con Pedro Spadaro, líder del Movimiento Regional Contigo Callao, que ahora forma parte de nuestra organización. Seguiremos trabajando en cada región del país en defensa de la vida, la familia y la libertad, por un Perú sin corrupción, más próspero, moderno y seguro”, dijo la autoridad de Lima.

Al partido celeste también se sumó José Luis Gil Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), equipo que logró la captura del sanguinario terrorista Abimael Guzmán.

Además, Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), anunció su candidatrura presidencial con el partido Perú Nación.

Renovación Popular y el movimiento regional de Pedro Spadaro irán en alianza a los comicios del 2026. Foto: captura Canal N.

NUEVOS

Podemos Perú del congresista José Luna Gálvez, investigado por presuntas irregularidades en la inscripción de su partido, estableció alianzas con diferentes movimientos, entre ellos está Ciudadanos por la Democracia, grupo integrado por allegados del expresidente Pedro Castillo.

Uno de lo que se sumó es Luis Barranzuela, exministro del Interior de la gestión de Castillo que se vio obligado a renunciar luego de celebrar una fiesta en su casa, a pesar de la prohibición por el COVID-19; también está Raúl Noblecilla, exviceministro de gobernanza territorial de la PCM del golpista.

También figura Wilson Barrantes, exdirector de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y Róger Najar, hombre cercano a Vladimir Cerrón y que fue voceado para asumir como jefe del Gabinete.

El partido Juntos por el Perú que lidera el exministro Roberto Sánchez, procesado por el golpe de Estado, integró a sus filas a Modesto Montoya, exministro del Ambiente, así como al excongresista Humberto Morales.

Su agrupación se acercó mucho al partido del condenado por el Andahuaylazo, Antauro Humala.

El congresista Roberto Sánchez participó en la reunión por el cumpleaños de Antauro Humala.

Por su parte, el expremier Aníbal Torres, la exministra Anahí Durand (Mujer) y el exministro Hernando Cevallos (Salud) promueven Adelante Pueblo Unido (APU).

Precisamente, el partido presentó ayer su expediente de inscripción ante el JNE.

Otro exintegrante de la gestión de Castillo con aspiraciones a un cargo de elección popular es Guido Bellido.

El expremier y congresista se afilió a su partido Pueblo Consciente, el mismo que promueve por sus redes sociales para promover su ideario y propuestas.

Las congresistas Flor Pablo Medina y Susel Paredes, así como la exministra Marisol Pérez Tello decidieron sumarse a Primero la Gente, luego de que su partido Lo Justo no pudiera inscribirse.

Finalmente está el nombre de Mario Reyna, actual alcalde de Trujillo, quien dejó las filas de Alianza para el Progreso (APP) este año para sumarse a Somos Perú.

Aníbal Torres junto a Anahí Durand durante el primer encuentro nacional del partido APU.

ANÁLISIS

Para José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, es positivo que el plazo para afiliarse a un partido termine hoy, pues permitirá que los aspirantes tengan una militancia de al menos un año y medio.

“Antes los candidatos llegaban a un partido sin tener una militancia previa. Es positivo a fin de evitar aventureros que a última hora llegan para postular, ahora serán aventureros con un poco más de plazo”, apuntó.

Agregó que el afiliarte a un partido político te da derecho a pertenecer. Sin embargo, para ser candidato se debe pasar por un proceso de elecciones primarias al interior de la organización.

“Ya no tenemos partidos con ideologías, en realidad la mayoría de partidos son similares, solo buscan participar de la elección, no tienen una ideología específica, son de centro. Creo que la mayoría no tiene bien definida, quieren participar de política sin saber bien eso. No creo que sean militancias improvisadas, sino forzadas por el plazo establecido”, apuntó.

En diálogo con Correo, el experto recordó que si bien hay un plazo para afiliarse para ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, los partidos se reservan el 20% del total de su lista de candidatos para designar a invitados, con miras a ocupar cargos en el Congreso o Parlamento Andino.

Hoy vence el plazo para afiliarse a un partido político.