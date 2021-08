Sigrid Bazán, congresista de la República de la bancada de Juntos por el Perú, defendió a la ministra de la Mujer, Anahí Durand, de las constantes críticas que recibe, y porque el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, pidió su renuncia del gabinete liderado por Guido Bellido.

“Creo que no hay ni una sola investigación contra la compañera Anahí Durán, que me muestre un papel donde haya una investigación que la vincule de terrorismo, si hay alguna investigación donde hay su nombre escrito, porque lo que a mí me parece es que hay una persecución no solo contra las mujeres de izquierda, sino también en general contra las mujeres de izquierda que hacemos política”, dijo la legisladora en ‘Sin Media Tintas’.

Tras la intervención de la congresista, el conductor de televisión Christian Hudtwalcker le preguntó si era por la relación que tuvo la titular del Ministerio de la Mujer con alguien vinculado al grupo terrorista MRTA.

“Mira lo que estás diciendo, qué barbaridad. ¿Vamos a hablar de los novios de la gente y eso no es machismo? Hablamos de los novios de las ministras y de las congresistas, y eso no es machismo”, contestó Sigrid Bazán.

El periodista le consultó si no le parecía un vínculo en tener una relación con una persona que haya estado relacionada con la organización terrorista.

“Me parece una barbaridad, a ver, preguntémosle cuál fue la novia del señor en tal año, por qué no comenzamos a rebuscar”, respondió la parlamentaria de Juntos por el Perú.

Por otro lado, Sigrid Bazán también resaltó que fue víctima de un acoso generalizado por conductores de televisión que trabajaron en Latina.

“Personajes que, incluso, han estado en este canal: Beto Ortiz, Magaly Medina, Juliana Oxenford, puedo decirte todos los nombres de la vida. En Twitter he presentado un proyecto de ley, Rosa María Palacios...”, indicó.

