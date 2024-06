El empresario Zamir Villaverde, investigado por actos de corrupción que se dieron en el marco de la licitación del proyecto Puente Tarata, en el Gobierno de Pedro Castillo, indicó que todo lo dicho por Salatiel Marrufo a la Fiscalía es cierto y añadió que Bruno Pacheco fue un intermediario entre Pedro Castillo y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.

Como se sabe Marrufo, en su proceso de colaborador eficaz de la Fiscalía, afirmó que Dina Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia del Perú, ordenó que se contactara a dos miembros del pleno del JNE para que apoyaran a Perú Libre.

“Lo que hoy en día ha salido, yo ya lo había dicho hace dos años y no le dieron la importancia adecuada. Ahora se puede ver que, efectivamente, había dos partes que trabajaban de manera paralela. Por un lado, la parte del partido; y por otro lado Pedro Castillo a través de Bruno Pacheco con el apoyo del señor Vladimir Meza”, indicó Villaverde en una entrevista a RPP.

Villaverde refirió que esas dos partes buscaban captar a miembros del pleno del JNE tras la segunda vuelta electoral del 2021. Por un lado, según dijo, estaba la facción del partido Perú Libre, que habría estado integrada por Dina Boluarte, Nenil Medina y Salatiel Marrufo; y por otra, la cercana a Pedro Castillo, donde estaba Bruno Pacheco, Vladimir Meza y Fray Vásquez.





Contacto con el presidente del JNE

El empresario reconoció que en ese entonces Bruno Pacheco viajó hasta Huaral para contactarse con Salas Arenas, por encargo de Pedro Castillo.

“En junio, cuando se estaba viendo, ya que se estaban demorando en el proceso de conteo, creo que era entre el 9 y 11 de junio (de 2021), es que decide Bruno Pacheco irse a buscar al presidente del JNE a Huaral, por orden de Pedro Castillo, y esto con la finalidad de cerrar los dos trabajos que se hacían en paralelo: por un lado, la parte orgánica y por otro la parte que venía trabajando Bruno Pacheco”, aseveró en el programa radial.

Incluso afirmó que Castillo llegó a hablar con Salas Arenas através de Pacheco. “(Pacheco) era un intermediario, como también había otro intermediario, como (se dice) en las declaraciones de Salatiel Marrufo, que lo hacía él, Nenil Medina y la señora Dina Boluarte”, sostuvo.





El papel de Dina Boluarte

Sobre la presidenta, Villaverde sostuvo que jugó un papel importante. “Ella venía de parte del partido, y sí tenía mucha llegada con Bruno Pacheco, con Nenil Medina, con Salatiel Marrufo, con Fray (Vásquez), tan es así que el señor Bruno Pacheco, antes de poder saber los resultados, ya se estaban incluso hasta repartiendo los cargos”, dijo.

Pese a las graves afirmaciones emitidas, el empresario dijo no tener pruebas, ya que fue testigo presencial. “Las pruebas son que yo soy testigo presencial de esos hechos, yo he estado ahí, he estado en el momento en que se ha estado manejando las votaciones, incluso por parte de los abogados que defendían los votos del señor Pedro Castillo”, sostuvo.

