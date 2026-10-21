El Ministerio de Cultura (Mincul) confirmó que las 33 piezas arqueológicas recuperadas durante un operativo policial realizado la semana pasada en el distrito de Lince son auténticas.

A través de un comunicado, el Mincul precisó que el lote está compuesto por 29 objetos de cerámica, entre “platos, vasijas, cántaros escultóricos, entre otros, pertenecientes a los estilos prehispánicos Moche, Nasca, Cajamarca, Costa Central, Chancay, Chincha, Costa Sur, Chimú, Pativilca, Ica-Inca e Inca”.

“También se recuperaron cuatro piezas líticas de filiación inca: dos porras, una cabeza de hacha y una boleadora”, agregó.

Especialistas de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura verificaron la autenticidad de las 33 piezas arqueológicas. La entidad explicó que “como parte del proceso de identificación y evaluación de su valor arqueológico para contribuir a su protección y conservación”.

Las piezas fueron recuperadas durante una intervención policial realizada la semana pasada en el distrito de Lince. El operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades detectaran que un hombre ofrecía estos objetos arqueológicos a través de las redes sociales.

Durante el operativo, la Policía detuvo a José Antonio Melgarejo Valdivia, de 52 años. El intervenido sostuvo que las piezas arqueológicas pertenecían a una familia que habría optado por venderlas.

“Manifiesta en su defensa que esos (objetos) eran de cierta familia, que lo tenían mucho tiempo en su domicilio, pero estas piezas no pueden ser vendidas, no pueden ser comercializadas, porque para eso existe una normativa”, indicó a RPP el general PNP Gustavo Pareja, jefe de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional.

“Ellos pueden, sí, tener en su casa por un tema de herencia, posesión; pero no puede ser comercializado”, sentenció.