Dos trabajadores de seguridad del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en Miraflores, Lima, fueron intervenidos tras quedar registrados por cámaras de videovigilancia cuando presuntamente hurtaban la motocicleta eléctrica de un paciente que había acudido al establecimiento para recibir atención médica.

Según informó América Noticias, el agraviado había estacionado su vehículo azul en los exteriores del hospital. Sin embargo, apenas siete minutos después de su ingreso, los sujetos manipularon la unidad y se la llevaron sin autorización. El hecho ocurrió el 15 de octubre y fue registrado por el sistema de seguridad de la Municipalidad de Miraflores.

Cámaras captaron a vigilantes cuando se llevaban la motocicleta

Las imágenes muestran a dos hombres vestidos con chaquetas oscuras manipulando la motocicleta estacionada en la vía pública. Según la Municipalidad de Miraflores, los involucrados utilizaron un palo de escoba para arrastrar el vehículo hasta un ambiente cercano al hospital.

Después de retirar la unidad, los trabajadores regresaron a sus labores habituales. El paciente, quien permaneció cerca de una hora en el establecimiento, descubrió el hurto al salir de su atención médica.

Ante la desaparición de su motocicleta, solicitó apoyo de las autoridades locales. El personal de Serenazgo revisó las grabaciones de las cámaras municipales y logró reconstruir el recorrido seguido por los implicados.

Identifican a dos trabajadores de seguridad del hospital Casimiro Ulloa

La Municipalidad de Miraflores informó que los intervenidos fueron identificados como César Chang Luna, de 38 años, y Franklin Godoy García, de 53 años, quienes prestaban servicios de seguridad privada en el hospital a través de la empresa Sven Company Protection.

Los agentes de Serenazgo, con apoyo policial, consiguieron ubicar la motocicleta y trasladaron a los presuntos implicados a la comisaría de San Antonio para las diligencias correspondientes.

La comuna destacó que el seguimiento mediante videovigilancia permitió identificar a los trabajadores y recuperar el vehículo. Las grabaciones quedaron a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Hospital Casimiro Ulloa despide a vigilantes tras denuncia

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, Renzo Vallejo, informó que la dirección del hospital presentó la denuncia policial por la sustracción del vehículo.

Asimismo, el director médico del establecimiento, Raúl Hinotroza, confirmó que los dos trabajadores fueron despedidos después de conocerse su participación en los hechos investigados.

La medida administrativa fue adoptada por la empresa de seguridad privada encargada de brindar vigilancia al centro hospitalario.

Vigilantes quedaron libres y afrontarán investigación bajo comparecencia

Pese a la intervención y a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los dos trabajadores recuperaron su libertad aproximadamente 48 horas después.

De acuerdo con la información proporcionada por el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, las autoridades judiciales dispusieron que ambos afronten la investigación bajo comparecencia por el presunto delito de hurto.

Esta medida permite que los investigados permanezcan en libertad mientras continúa el proceso penal y se determinan sus responsabilidades. Las grabaciones municipales forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades.

Paciente recupera motocicleta eléctrica gracias a Serenazgo

La rápida revisión de las cámaras permitió encontrar la motocicleta eléctrica azul y evitar que permaneciera desaparecida. La intervención fue realizada por agentes municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El caso continúa bajo investigación policial y fiscal para determinar las responsabilidades de los involucrados. Hasta el momento, no se ha informado de una sentencia condenatoria contra los dos extrabajadores de seguridad.