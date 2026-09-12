Cinco personas fueron condenadas por el homicidio de Paul Flores, integrante de Armonía 10, quien murió tras recibir disparos durante el ataque contra el bus de la agrupación en San Juan de Lurigancho. El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este impuso penas de hasta 35 años de prisión y estableció S/379 mil por concepto de reparación civil.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Baja, a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Janampa Mansilla. Los procesados fueron considerados coautores del delito de homicidio calificado en agravio del músico.

¿Qué penas se aplicaron?

Pierre Panduro recibió 35 años de pena privativa de libertad efectiva, luego de que se acreditara que efectuó los disparos contra el vehículo en el que se trasladaban los integrantes de Armonía 10. Angello Velásquez y Mariano Altamirano fueron condenados a 16 años, mientras que Jorge Reyes y Edwin Acosta recibieron 15 años de prisión.

Además de las penas de cárcel, el tribunal estableció el pago de S/379 mil por reparación civil. La medida corresponde al daño generado por el homicidio de Flores durante el ataque registrado en marzo de 2025.

El Ministerio Público sostuvo durante el juicio que los involucrados actuaron de manera coordinada y asumieron distintas funciones para ejecutar el ataque. Además, sustentó su acusación con declaraciones testimoniales, registros de visualización, actas de reconocimiento, informes de análisis digital forense, pericias de antropología forense, estudios balísticos y exámenes de residuos de disparo por arma de fuego.

A estos elementos se sumaron el protocolo de necropsia y otros medios probatorios actuados durante las audiencias. Con este conjunto de evidencias, el Ministerio Público sustentó la participación funcional atribuida a cada uno de los cinco condenados.