La Policía Nacional el Perú capturó a ocho personas, entre peruanos y venezolanos, que estarían vinculadas a una banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte de Lima norte.

Cuatro de los intervenidos son investigados por su presunta participación en el atentado que provocó la muerte del chofer Pedro José Herrera Veloz, quien falleció calcinado dentro de una miniván en la zona de Primera de Pro, en Los Olivos.

Las capturas se realizaron entre el 29 de setiembre y el 1 de octubre, tras acciones de investigación e inteligencia en Lima Metropolitana e Ica.

Los intervenidos fueron identificados como José María Mao Bautista (33), alias “Chucho”; Cristopher La Rosa Cruz (18), alias “Huevito”; José Deza Castro (21), alias “Bocha”; un menor de 17 años; y los venezolanos Samuel José Carpio Fernández (27), alias “Gringo”; Yalizmar Andrina Aguilera Brito (25), alias “Yali”; Yohnny Rodríguez Jiménez (37), alias “Yohnny”; y Eder Monsalve Carlys.

Según la Policía, algunos de los presuntos autores materiales habrían reconocido su participación en el ataque.

De acuerdo con la investigación policial, José Deza habría lanzado una piedra contra el parabrisas posterior de la miniván, mientras que Cristopher La Rosa y el menor habrían arrojado un envase con combustible; el ataque habría sido grabado por el adolescente.

Durante las intervenciones, los agentes incautaron diez celulares, una réplica de arma de fuego, 15 municiones, tres cartuchos de dinamita, un equipo POS, tarjetas de débito, dos vehículos, una motocicleta eléctrica y 23 envoltorios con marihuana.

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