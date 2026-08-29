La estación Ricardo Palma del Metropolitano ubicada en Miraflores fue cerrada temporalmente este sábado luego de detectarse un panal de abejas en la parte superior de su estructura. La presencia de los insectos fue advertida por pasajeros que se encontraban en el área de embarque con dirección al Centro de Lima.

El hallazgo ocurrió durante la mañana, cuando varios usuarios observaron abejas volando alrededor del panal. Las imágenes registradas en el lugar mostraron a pasajeros intentando evitar el contacto con los insectos mientras el servicio continuaba operando inicialmente.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó la presencia del enjambre y ordenó suspender temporalmente la atención en la estación. La medida fue adoptada como prevención mientras se realizaban las acciones necesarias para retirar a las abejas.

La entidad informó que personal especializado en control de plagas y rescate urbano se encargaría de intervenir la zona. El objetivo es retirar el enjambre sin afectar a los insectos y reducir el riesgo para las personas que utilizan el sistema de transporte.

🚨 #ATUInforma | Como medida preventiva, se dispone el cierre temporal de la estación Ricardo Palma, debido a presencia de enjambre de abejas en la zona.



Rescatistas especializados realizarán acciones el retiro seguro y proteger a nuestros usuarios y al personal de la ATU. pic.twitter.com/Gbloe0jDjN — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 29, 2026





Usuarios fueron derivados a otros puntos

El cierre modificó temporalmente el flujo habitual de pasajeros que utilizaban Ricardo Palma. Mientras permanecía restringido el acceso, los usuarios fueron orientados hacia paraderos alternativos para continuar sus viajes.

La aparición del panal generó preocupación debido a que se encontraba en una infraestructura utilizada diariamente por gran cantidad de personas. Ante situaciones similares, se recomienda evitar acercarse a los enjambres, realizar movimientos bruscos o intentar retirar las abejas por cuenta propia.

Las abejas pueden reaccionar ante determinadas acciones y sus picaduras pueden provocar desde molestias locales hasta reacciones alérgicas de mayor gravedad. Por ello, la intervención quedó a cargo de personal especializado y la reapertura del punto dependerá de la culminación de los trabajos de retiro.