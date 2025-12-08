Tragedia. Una persona de la tercera edad murió en las instalaciones del conocido Club Waikiki, en Miraflores, en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Polar de Rivera (80), confirmó el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Según el informe preliminar, esta persona fue hallada flotando en la piscina del establecimiento, inconsciente y sin reacción a estímulos.

Los paramédicos le practicaron maniobras de resucitación al menos durante 30 minutos, pero fue muy tarde. Los agentes finalmente declararon a esta persona “sin signos vitales”.

El deceso ocurrió al promediar las 15 horas de ayer domingo, según se informó.

Detalles

A través de su plataforma de emergencias, los bomberos calificaron a la situación como una “Emergencia Médica / Eventos Crítico Tiempo-Vida / Inconsciente-Desmayo”, pero no dio mayores detalles de la causa del fallecimiento.

De igual modo, al cierre de la presente edición, el Club Waikiki no se refirió al tema en cuestión.

Antecedentes

Polar de Rivera figuraba como gerente general y representante legal de la empresa JPEG, que administra los almacenes donde se desató el terrible incendio de la galería Nicollini, en Las Malvinas, en el junio del 2017.

Según se reportó, esta personas, además, figuraba en la lista mundial de Panamá Papers, un caso vinculado a personas y organizaciones que, presuntamente, lavan dinero y evaden impuestos usando paraísos fiscales .Según la base de datos de entidades offshore creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Polar De Rivera sería accionista y beneficiario de la empresa Polyroad Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 16 de octubre del 2013.