La mañana de este jueves, se reportó un nuevo incendio en el distrito de Miraflores, que movilizó al menos a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

De acuerdo con la información registrada en la página web del Cuerpo General de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 7:54 a. m. en la cuadra 4 de la avenida José Pardo, a pocas cuadras del parque Kennedy.

Al menos cuatro unidades de Bomberos fueron desplegadas en la zona, donde el personal trabaja intensamente para controlar el incendio y evitar que se propague a inmuebles cercanos.

Incendio en el tercer piso de un edificio ubicado en la cuadra 4 de la avenida Pardo, en Miraflores. Los bomberos ya están en el lugar. pic.twitter.com/Zs4ypYKnoe — El Foco (@elfoco_pe) February 26, 2026

El siniestro se registra en el tercer piso de un inmueble situado junto al centro de estudios Euroidiomas, a unas tres cuadras del óvalo de Miraflores y del parque Kennedy.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se aprecia la magnitud del incendio, así como la densa humareda que emana del inmueble y que puede observarse desde varias cuadras a la redonda.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, mientras continúan las labores para extinguir el incendio y evitar que se propague a inmuebles cercanos.